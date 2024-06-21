احصل على سكن مناسب عند التسجيل في سكنات عدل 3 وأهم الشروط 2024

يعد برنامج “سكنات عدل 3” من المبادرات المهمة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية من أحل ضمان توفير وحدات سكنية بأسعار تناسب المواطنين في كافة الولايات في الوقت الحالي، حيث يتم ملاحظة اهتمام كبير بالتسجيل في المرحلة الثالثة من البرنامج، وسنقدم من خلال مقالنا هذا كافة التفاصيل بخصوص هذا الموضوع.

خطوات التسجيل في البرنامج

للقيام بتقديم طلب التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، يتوجب اتباع الخطوات التالية بدقة لضمان قبول طلبك:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل عبر الإنترنت من خلال المتصفح الخاص بك.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فقم بإنشاء حساب جديد عبر ملء البيانات الشخصية المطلوبة وإذا كان لديك حساب من قبل، فقط قم بتسجيل الدخول باستخدام معلوماتك الحالية.

بعد تسجيل الدخول إلى الحساب، قم بتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بدقة، مع التأكد من إدخال كافة المعلومات بشكل صحيح وواضح.

تأكد من رفع جميع الوثائق المطلوبة مثل هوية الأحوال الشخصية، وشهادات الدخل، وأي وثائق أخرى معتمدة من قبل الوكالة.

قبل أن تقدم الطلب، اضمن مراجعة جميع البيانات التي أدخلتها لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على عملية التسجيل.

بعد مراجعة صحة جميع المعلومات والمستندات، قم بالنقر على زر “إرسال الطلب” لإتمام عملية التسجيل.

واخيرا يمكنك طباعة إيصال استلام الطلب والاحتفاظ به كإثبات على تقديم طلبك.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في سكنات عدل 3 نذكرها فيما يلي

أن تكون الجنسية جزائرية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عامًا.

يجب أن يتراوح الدخل الشهري للأسرة بين 24,000 دينار جزائري و 120,000 دينار جزائري.

ينبغي ألا يكون المتقدم أو زوجه قد حصلوا على أي دعم سكني من الحكومة في الماضي.

ألا يملك المتقدم أو زوجته أي عقار سكني.

المستندات اللازمة للتقديم في سكنات عدل

عند التقديم على سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024، يجب تقديم بعض الوثائق الهامة لضمان قبول طلبك وزيادة فرصك في الحصول على وحدة سكنية ملائمة هذه الوثائق تتضمن: