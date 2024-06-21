شاهد الحلقة الأولى بأحداث نارية مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس وموعد عرضه رسميا

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل قيامة عثمان الذي يقوم ببطولته النجم بوراك اوزجيفيت ويحكي تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الغازي الابن الاصغر لارطغرل، من المنتظر أن يتم تجديد المسلسل لموسم سادس على التوالي، وقد تساءل الكثيرون من جمهور المسلسل عن وجود موسم سادس من عدمه وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس الاسبوع الماضي، وقد أعلنت قناة atv التركية التي تنقل المسلسل عن أنه سيتم تصوير جزء جديد من المسلسل سيعرض بداية من شهر سبتمبر المقبل وهو الموعد الثابت لبداية الموسم الجديد في تركيا.