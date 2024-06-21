“استعلم عن اسمك spa.gov.iq”.. الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الأساسية لأنه يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، ويسعى البرنامج إلى تأمين حياة المواطنين العراقيين الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية، لأصحاب الدخل المحدود ويعيشون ظروف مادية صعبة، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق لكل من يرغب يتابع القادم.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، عبر منصة مظلتي وتتمثل الخطوات فيما يلي:

الدخول إلي منصة مظلتي.

بعد ذلك اختار خيار الرعاية الاجتماعية.

الضغط على زر البحث عن أسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة.

يليه تحديد اسم المحافظة.

قم بتدوين المعلومات الشخصية بدقة في الحقول المخصصة له.

النقر فوق زر بحث.

يمكن أيضا لجميع المستفيدين تحميل قوائم أسماء المستفيدين بصيغة PDF.

الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض الفئات التي تستحق الدعم الرعاية الاجتماعية وهي كما يلي:

الأيتام والأرامل في دولة العراق.

كبار السن الذين يتجاوز عمر 60 عام.

أصحاب الدخل المحدود.

العاطلون عن العمل والذين لا يمتلكون دخل شهري ثابت.

المرأة التي زوجها مسجون في السجن داخل نطاق العراق.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يوجد بعض الشروط التي تستحق الرعاية الاجتماعية وتتمثل الشروط فيما يلي: