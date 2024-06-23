استعلم الآن.. الاستعلام عن نتائج المراسلة 2024 الجزائر من خلال موقع الديوان الوطني onefd.edu.dz

في الجزائر ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحان المراسلة لعام 2024، والذي يعتبر من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلبة، وتشير تصريحات وزارة التربية الوطنية إلى أن جميع الإجراءات اللازمة لإصدار النتائج تقترب من الانتهاء ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، يعكس الارتفاع الملحوظ في عمليات البحث على محرك جوجل حول كيفية الاطلاع على النتائج عبر الإنترنت حالة الترقب والاستعداد بين الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج المراسلة 2024 الجزائر

في عام 2024 تم إعلان نتائج اختبارات المراسلة الجزائر في العديد من مناطق الجزائر بتواريخ مختلفة، يوم الجمعة 31 مايو 2024 تم الكشف عن النتائج في مناطق مثل سطيف، أدرار، بسكرة، شلف، الجلفة، باتنة، تمنراست، ومستغانم، وفي اليوم التالي يوم السبت 1 يونيو 2024 تم الإعلان عن نتائج في مناطق أخرى مثل المدية، تلمسان، عنابة، الوادي، بشار، سوق أهراس، قسنطينة، وورقلة، وأخيرا يوم الأحد 2 يونيو 2024 تم نشر نتائج امتحان إثبات المستوى في مناطق وهران، تيسة، تيارت، بجاية، عين الدفلى، سكيكدة، تيزي وزو، سعيدة، والأغواط.

الاستعلام عن نتائج المراسلة 2024 الجزائر

يمكن للطلاب في الجزائر لسنة 2024 الاطلاع على نتائج المراسلة بسهولة عبر الإنترنت باتباع التالي:

الذهاب إلى موقع الديوان الوطني

الضغط على ايقونة نتائج المراسلة.

كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.

النقر على خانة عرض النتيجة.

ستظهر لك نتيجة الطالب.

معرفة معدل النجاح 2024

بعد إعلان نتائج المراسلة يجد العديد من الطلاب والطالبات أنفسهم يبحثون بشغف عن طريقة حساب معدل النجاح، وفقا لتوضيحات وزارة التربية الوطنية فإن شرط النجاح يتمثل في الحصول على درجة لا تقل عن 10 من أصل 20 في الامتحان، أما عملية حساب المعدل فتبدأ بضرب معدل الامتحان في اثنين، ثم يتم إضافة نقطة المراقبة إلى الناتج النهائي، بعد ذلك يتم قسم هذا المجموع النهائي على 3 للحصول على المعدل النهائي للطالب في الامتحان.

هذه العملية تعد مهمة بشكل خاص للطلاب الذين يسعون لمعرفة أدائهم بدقة، حيث تساعدهم في فهم مدى تقديمهم و أدائهم في الامتحان.