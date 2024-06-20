نزليها وخليهم فرحانين .. تردد قناة mbc3 لمتابعة أجمل وأجدد حلقات الكرتون

تمتلك قناة mbc3 عدد كبير جدًا من الجماهير من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث أن هذه القناة تعد من أشهر وأقدم القنوات المخصصة للأطفال، فهذه القناة موجودة منذ وقت طويل، وبالتالي فقد قامت هذه القناة بتربية أجيال كثيرة، حيث أن الأطفال الذين كانوا يشاهدونها أصبحوا الآن أولياء أمور لأطفال أخري يريدون مشاهدة القناة، ولذلك يتساءل كافة أولياء الأمور عن التردد الجديد لقناة mbc3، وعن كيفية تثبيتها على جهاز التلفزيون الخاص بالمنزل.

برامج ومسلسلات قناة mbc3

تعرض قناة mbc3 محتوى متنوع ومميز يتناسب مع كافة الفئات العمرية للاطفال، حيث أنها تعرض العديد من البرامج والأفلام والمسلسلات الكرتونية المحببة للأطفال، والتي منها: توم وجيري، سبونج بوب سكوير بانتس، فتيات القوة، بن تن، غامبول، كرتون نتورك، أبطال الديجيتال، ماشا والدب، حكايات عالمية، السنافر، حكاية لعبة، أبطال الكرة، كابتن ماجد، دراغون بول، عائلة سيسو، مغامرات دورا.

تردد قناة mbc3

بما أن قناة mbc3 تعد من أفضل القنوات المخصصة لكافة الفئات العمرية للأطفال في الوطن العربي، قد بحث كافة أولياء الأمور عن التردد الجديد الخاص بها، والذي يكون كالتالي:

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 11938.

معامل ترميز القناة: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

كيفية تنزيل قناة mbc3 على جهازك

يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تمكنك من تنزيل قناة mbc3 على جهاز التلفزيون الخاص بك، ويمكنك اتباع نفس الخطوات، من أجل تنزيل أي قناة أخرى تريدها، وهذه الخطوات هي: