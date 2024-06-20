بمقدم رمزي اشتري شقة أحلامك.. كيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي العبور بالتقسيط 2024 من بنك الاسكان والتعمير

في الآونة الأخيرة تزايد البحث عن معرفة كيفية حجز شقق الإسكان العبور بالتقسيط وذلك عقب انتهاء وزارة الإسكان من أعمال القرعة اليدوية في استاد المقاولون العرب، حيث أتاحت الوزارة رابط إلكتروني يستطيع المواطنين من خلاله حجز شقق الإسكان في العبور كما أوضحت المستندات والوثائق المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع تابعوا معنا.

شقق الاسكان الاجتماعي العبور 2024

يبحث العديد من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى عن معرفة كيفية التسجيل في شقق الإسكان العبور وذلك بعد طرح شقق الإسكان بمدينة العبور وتم عمل قرعة على 768 شقة سكنية في مشروع الإسكان المتميز بالتصميم الحديث وجاء عدد المواطنين المتقدمين على وحدات الإسكان بمدينة العبور نحو 11 ألف و101 مواطن متقدم على 768 وحدة سكنية.

خطوات حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

يمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعى العبور وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بنك الاسكان والتعمير.

اضغط على تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

وفي حالة عدم وجود حساب شخصي يتم إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك حدد الوحدة التي تريد الحصول عليها.

انقر فوق احجز الآن.

ستظهر أمامك الوحدات المتاحة اختر الوحدة التي تناسبك.

المستندات المطلوبة لحجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

في السياق نفسه أعلنت وزارة الإسكان عن المستندات والوثائق المطلوبة لحجز شقق الإسكان وجاءت على النحو التالي: