نسخه مميزة ومميزات إضافية.. خطوات تحميل واتس اب الذهبى بمميزات جباره 

تطبيق واتساب الذهبي هو إصدار معدل من تطبيق المراسلة الشهير واتساب حيث يقدم مجموعة من الميزات الإضافية التي لا تتوفر في التطبيق الأصلى كما يلجأ بعض المستخدمين إلى هذا الإصدار للاستفادة من خصائص مثل تخصيص الواجهة و اخفاء حالة الاتصال وإرسال ملفات بحجم أكبر ومع ذلك فإن تثبيت واستخدام إصدارات معدلة يتطلب خطوات محددة لضمان نقل البيانات بسلاسة وأمان في هذا السياق نستعرض كيفية إجراء نسخة احتياطية دردشاتك على واتساب الأصلي وتحميل وتثبيت واتساب الذهبي بشكل آمن على جهازك لضمان استمرار تجربتك في المراسلة دون فقدان البيانات.

كيفية تحميل وتثبيت واتساب الذهبي

افتح تطبيق واتساب الأصلي على هاتفك.

انتقل إلى الإعدادات > الدردشات > نسخ احتياطي للدردشات.

انقر على النسخ الاحتياطي إلى Google Drive وتأكد من اختيار الحساب الصحيح وبدء النسخ الاحتياطي.

بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي احذف تطبيق واتساب الأصلي من هاتفك.

افتح متصفح الويب على هاتفك وابحث عن واتساب الذهبي WhatsApp Gold Apk v27.00.

اضغط على الرابط المناسب لتحميل ملف APK و تأكد من تحميله من مصدر موثوق.

قبل تثبيت ملف APK انتقل إلى الإعدادات> الأمان> السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة وقم بتفعيل هذا الخيار.

ابحث عن ملف APK الذي قمت بتحميله في مجلد التنزيلات على هاتفك.

اضغط على الملف لتثبيت التطبيق ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.

افتح تطبيق واتساب الذهبي الجديد.

سجل الدخول باستخدام رقم هاتفك وانتظر رمز التحقق.

أدخل رمز التحقق لتفعيل حسابك.

عند مطالبتك باستعادة النسخة الاحتياطية اختر الاستعادة من Google Drive.

بعد استعادة النسخة الاحتياطية أضف الاسم والصورة وابدأ في الدردشة.

مميزات النسخة الجديدة من الواتساب الذهبي WhatsApp Gold

النسخة الجديدة من واتساب الذهبي WhatsApp Gold تأتي بمجموعة من الميزات المحسنة التي تجعلها جذابة للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مخصصة وموسعة مقارنة تطبيق واتساب الأصلي إليك بعض من أبرز هذه الميزات: