ثبتها حالاً.. قنوات مفتوحة تنقل كوبا امريكا 2024 على نايل سات تعرف عليها

قنوات مفتوحة تنقل كوبا امريكا 2024، تترقب الجماهير المتعطشة لكرة القدم في أمريكا اللاتينية انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستبدأ قريبا جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه البطولة تُنظم لأول مرة على الأراضي الأمريكية وتشهد مشاركة منتخبات من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية معا، تبدأ المنافسات مع فجر يوم الجمعة وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

المباراة الافتتاحية للبطولة ستقام غدً الجمعة ستجمع بين المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة السابقة والمنتخب الكندي، تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

قنوات مفتوحة تنقل كوبا امريكا 2024

تعد بطولة كوبا أمريكا 2024 من أبرز الأحداث الرياضية المرتقبة ويتساءل عشاق كرة القدم عن القنوات المجانية الناقلة لهذه البطولة، يمكن متابعة المباريات عبر عدة أقمار صناعية وفقا للترددات والقنوات التالية:

قمر هيسباسات 30 غربًا

القنوات الإسبانية

Esport 3

TV 3 Catalunya

تردد القنوات

11347 H 20858 (أفقي)

القنوات الإيطالية

Solo calcio

11179 H 27500 (أفقي)

القنوات الفرنسية

L’Equipe TV

12648 V 29500 (عمودي)

القنوات الإيطالية

Sport Italia

12341 V 31400 (عمودي)

من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات المذكورة يمكن للجماهير متابعة أحداث البطولة والاستمتاع بالمباريات المثيرة التي تجمع بين أقوى منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية، تتسم بطولة كوبا أمريكا بأجواء حماسية ومستويات عالية من التنافس مما يجعلها من الفعاليات الرياضية التي لا تفوت.

كوبا أمريكا

حتى الآن لم تتمكن أي شبكة عربية من الحصول على حقوق بث بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق خلال الساعات القادمة، ترددت الأنباء عن اقتراب شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية من الحصول على حقوق البث لكن لم يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر حتى الآن، مما يعني عدم بثها باللغة العربية.