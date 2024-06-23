كوانمي خربتها شحن 220000 كوينز اي فوتبول بيس وعيش مغامراتك دمار شحن اي فوتبول مجاناً- اضافات بكدجات اسطورة

اي فوتبول، اصبح يمكنك الان تحميل وتثبيت لعبة بيس موبايل علي هاتف المحمول بكل سهولة مهما اختلف نوعك من اندرويد او هواتف iPhone، كل ما عليك فعله هو اتباع السطور القادمة في المقال لمعرفة طريقة التحميل والتثبيت علي الهاتف المحمول دون الدخول في اي تفاصيل واعلانات غير مفيدة.

طريقة تحميل لعبة eFootball 2024 علي الهاتف المحمول iOS

يمكنك الان تحميل وتثبيت اللعبة علي هواتف iPhone من خلال اتباع الخطوات القليلة التالية:

الدخول الي آب ستور علي هاتف الايفون

التوجه الي خانة البحث اعلي يمين المنصة

كتابة “تحميل لعبة eFootball 2024” واضغت تثبيت

الانتظار بضع لحظات حتي يتم عملية التحميل والتثبيت علي الهاتف

طريقة تحميل لعبة eFootball 2024 علي الاندرويد

يمكنك الان بسهولة بدء تحميل وتثبيت لعبة بيس موبايل علي هاتف الاندرويد الخاص بك من خلال الخطوات المعروضه التاليه:

فتح تطبيق جوجل بلآي علي هاتف الاندرويد الخاص بك

الذهاب الي خانة البحث في التطبيق

كتابة “تحميل لعبة eFootball 2024 للاندرويد”

الانتظار قليلاً حتي تظهر نتائج البحث وبدء عملية التثبيت

مميزات لعبة eFootball الجديدة Season 7 اصدار 3.6.0

في اخر تحديث، نجد ان شركة Konami قد استهدفت العديد من المميزات المختلفة التي طورت بها لعبة اي فوتبول، وكان هذا بناءً علي طلب الجمهور المختلف في كل وقت وزمان، نجد انه في يوم الاحد الموافق يوم 16/6/2024 اطلقت Konami تحديث الموسم السابع الجديد بعنوان king of continent والذي بدورة يعكس العديد من التغييرات ومن هذه التغييرات:

تغيير معادلة اللعبة وتوفير العديد من الهدايا المجانية الاسطورية زيادة الفعاليات باستمرار والزيادة من مكافاه كل فعالية حسب مستواها توفير العديد من النجوم البارزين مجاناً عند الفوز في اخر الفعاليات

اما عن الاداء الرسومي فنري:

تحسين دقه اللاعبين في استلام وتمرير الكرة بمهارة ووضوح زيادة واقعية اللاعبين عند بدء المباراة، ولحظة الانطلاق بالكرة تطوير جرافيك المباراة واعطائه بريق الملاعب الحيوية الحقيقية

كل هذا واكثر في عالم eFootball المختلف، حان الوقت لاثبات التغيير الي فريق الاحلام الخاص بك بشكل ملحوظ واستغلال اقوي احداث اي فوتبول الحالية.