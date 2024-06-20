“وزارة المالية” تُعلن.. استعلام رواتب المتقاعدين في العراق بزيادة 100 ألف دينار عراقي

كشفت وزارة المالية، عن موعد توزيع رواتب المتقاعدين في جميع محافظات العراق بالزيادة الجديد التي تم التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي وبالتعاون مع وزارة المالية وتبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة ساهمت إلى حد كبير في تحسين مستوى المعيشية للشخص المتقاعد ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطنين المتقاعدين، ولذا سنوضح لكم في السطور التالية كيفية الإستعلام عن الرواتب ومعرفة قيمتها بشكل دقيق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بزيادة 100 الف دينار عراقي

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكن إجازة أو عُطلة في دولة العراق، حتى أن عمليات الصرف تكون بقيمة الزيادة الجديدة التي بلغت 100 ألف دينار عراقي، مع الوزارة حريصة على توزيع الرواتب وكافة المستحقات المالية الخاصة بالمتقاعدين، لكي يتحصلوا عليها في دولة العراق.

طريقة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-