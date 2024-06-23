أقوى لعبة كرة قدم حملها على هاتفك.. رابط تحميل لعبة فيفا موبايل FIFA Mobile 2024 الإصدار الأخير

حمل الآن لعبة فيفا موبايل على أجهزة الآيفون و الأندرويد من خلال تحميل أحدث إصدار، كما أن هذه اللعبة تعتبر واحدة من أشهر الألعاب المتميزة في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحتوي على العديد من الإضافات التي ساعدت في تطور اللعبة وتحسينها بالتالي أضافت تجربة مميزة للاعبين، علاوة على ذلك فإن يمكن تحميلها على أجهزة ضعيفة، بخصوص طريقة التحميل الصحيحة للعبة سنوضحها لكم في هذا المقال بالتفصيل.

خطوات تحميل لعبة فيفا موبايل 2024

يتطلب أمر تحميل اللعبة نظام تشغيل أندرويد 6.0 مع السير على الخطوات التالية:

الدخول الموقع الرسمي ميديا فاير.

الضغط على زر “تحميل اللعبة”.

ستظهر قائمة بها العديد من الإصدارات التي تناسب إمكانيات جهازك.

وهناك بعض المواقع التي تتطلب منك رمز من أجل التحقق

سيظهر أمامك ملف من أجل تثبيت اللعبة قم بالضغط عليه.

فتح هذا الملف على هاتفك ومن ثم الضغط على زر “تثبيت اللعبة”.

ابدأ اللعبة مباشرةً بعد انتهاء تحميل اللعبة.

مميزات لعبة فيفا موبايل FIFA Mobile 2024

الشركة المطورة للعبة أضافت عدد كبير من المميزات الرائعة التي من الصعب وجودها في أي لعبة أخرى، وهذه المميزات كما هي متمثلة على النحو التالي: