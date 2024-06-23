يا ضلي شحن 11000 كوينز اي فوتبول بيس 2024 مجانا@ -+ بكدجات+هدايا بالجملة عودة ايتو فيس

لعبة بيس موبايل الشهيرة، دائماً ما نسمع عن لعبة Pes الاسطورية وعن احداثها واثارتها التي كنا نستمتع بها علي مدار السنوات الاخيرة، قررت شركة Konami انشاء نسخة مصغرة من لعبة Pes علي الهاتف المحمول، وكانت النتيجة هي انشاء التحفه الفنيه المسماه eFootball، حيث تكمن هناك النوستالجيا والمتعة والاثارة، في اداء رسومي مبهر وطريقة لعب ممتازة وشكل نجوم وجرافيك متقدم كعادة شركة Konami، نتناول اليوم في مقالتنا اخر الاخبار حول لعبة بيس موبايل وطريقة تحميلها واخر الاحداث التي تم اطلاقها في اللعبة موخراً.

مميزات لعبة eFootball 2024 الجديدة

دائماً ما تبهرنا شركة Konami بالتغييرات الاسطورية التي توفرها لما باستمرار، ولكن تحركت محركات البحثي الفترة الاخيرة لمعرفة ما يميز لعبة بيس موبايل عن اي نسخة كروية اخري علي منصات التحميل، وياتي الجواب في السطور التالية:

التحكم في الكرة: نري في اصدار بيس موبايل قدرة النجوم المختلفة في التحمم في كرة القدم اثناء الجري والتمرير مما نراها طباقه للواقع تماماً دون ان تري اي اختلاف

التمرير والتسديد: اهتمت كونامي بمساله الكرات البينية والتسديدات من بعيد، فارادت ان تحيل لكل لاعب مكانك وميزته فيوجد لاعبين لديهم تمريرات بينية خطيرة مثل اللاعب L. Messi ولاعبين لا يتمكنون من التمرير بدقه وهذا لزيادة الواقعية في الملعب

الاحتفال والصراخ: عند تسديدك هدف علي سبيل المثال باللاعب cristiano ronaldo، نري احتفالية النجم الحقيقة كما يفعلها تماماً مما يجعل المباراة اكثر ملحمية وحماس

التعليق الصوتي: تأتي لعبة بيس موبايل بتعليق صوتي مميز من احد اقوي واشهر نجوم التعليق الخليجي، لاعطاء المباراة اكثر إثارة وحماس.

كل هذه اشياء تجعلك تختار لعبة بيس موبايل المدركون رفيقتك في رحلتك الكروية للاستمتاع لاجواء الملاعب الاوروبيه علي الهاتف المحمول والفوز في كل الفعاليات والدوريات الشهيرة.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل علي الاندرويد

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبيل من خلال اتباع الخدمات البسيطة التالية: