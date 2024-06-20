ظهرت ولالا؟؟.. نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في الكرخ والرصافة وجميع المحافظات العراقية

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول، يمكنك استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا الوزاري في أقل من دقيقة بعد أن يتم الاعتماد رسميا من قبل الجهات المختصة، ليتمكن جميع الطلاب من معرفة نتيجتهم ودرجاتهم اونلاين بطريقة ميسرة دون الذهاب إلى المدرسة، وفي تصريحات وزارية تم الكشف عن أن النتيجة ستكون متوفرة لكل الطلاب خلال ايام من الآن، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالخطوات.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

ايام قليلة وتعلن رسميا نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في كافة المدارس والمحافظات العراقية بعد أن تعلن الكنترولات عن الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات بشكل كامل، وقد قامت وزارة التربية العراقية باطلاق رابط رسمي يمكنكم من الاستعلام عن النتيجة بالاسم في أقل من دقيقة عندما يتم اعتماد النتيجة والاعلان عن نسبة النجاح بها، وسيعقد مؤتمر صحفي يبث على التلفاز للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وكذلك اسماء الطلاب الاوائل، واليكم خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول:

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الثالث متوسط 2024.

اختر اسم المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على كلمة “تنزيل” وانتظر.

في اقل من دقيقة سيتم تنزيل الكشوف بصيغة pdf.

افتح الملفات وابحث عن اسمك بالدرجات.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم والرقم الامتحاني ستعلن خلال ايام من الآن، ولكنها لم تحدد رسميا موعد الكشف عن النتيجة التي أصبحت تشغل بال الالاف من الطلاب، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة في لحظة بعد اعتمادها من قبل الوزير.