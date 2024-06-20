 بدون حظر.. المميزات الجديدة للنسخة الجديدة من الواتساب الذهبي WhatsApp Gold وخطوات التنزيل 

تعد النسخة الجديدة من واتساب الذهبي WhatsApp Gold بمثابة تطور ملحوظ في عالم تطبيقات المراسلة حيث تقدم مجموعة من الميزات المبتكرة التي لا تتوفر في النسخة الأصلية من واتساب من خلال تقديم مزايا تخصيص واجهة المستخدم وتحسينات على مستوى الخصوصية وزيادة حجم الملفات المرسلة حيث أصبح واتساب الذهبي الخيار المثالي للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مراسلة متطورة وأكثر مرونة في هذا المقال نستعرض أبرز المميزات الجديدة في واتس اب الذهبي وكيفية الاستفادة منها دون القلق من الحظر.

كيفية تحميل واتساب على هاتفك

لأجهزة Android فتح متجر Google Play ابحث عن WhatsApp واضغط على تثبيت.

بعد التثبيت اضغط على فتح.

لأجهزة iOS ابحث عن WhatsApp واضغط على تنزيل.

بعد التثبيت اضغط على فتح.

ما هو واتس اب الذهبي؟

واتساب الذهبي هو تطبيق معدل لواجهة مستخدم تم تحديثه بواسطة جهة خارجية لتطبيق WhatsApp الأصلي حيث يتم يتوفر هذا التطبيق لنظام Android ويعتبر واحدا من البرامج المجانية للمراسلة المتاحة للمستخدمين. يقدم واتساب الذهبي مجموعة متنوعة من الميزات التي تعزز تجربة المستخدم في الدردشة مثل إمكانية تخصيص الألوان والتنبيهات وتعديل واجهة المستخدم لتناسب الاحتياجات الشخصية للمستخدم.

مميزات واتس اب الذهبي

واتساب الذهبي هو نسخة معدلة وغير رسمية من تطبيق المراسلة الشهير واتساب حيث تم تطوير هذه النسخة بواسطة مطورين مستقلين بهدف إضافة ميزات ووظائف غير متاحة في الإصدار الرسمي من واتساب من بين أبرز الميزات التي يقدمها واتساب الذهبي: