“أنباء عاجلة” إطلاق جدول انقطاع الكهرباء في الكويت ضمن خطة تخفيف الأحمال وقرارات التعليم الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء في الكويت عن جدول انقطاع الكهرباء في الكويت جديد بهدف تخفيف الضغط الكهربائي الناتج عن الاستهلاك العالي خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، هذه الإجراءات تأتي لمواجهة التحديات في توفير الطاقة الكافية للمواطنين بسبب الاستخدام المكثف للمكيفات والأجهزة الكهربائية.

تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في الكويت

صرحت وزارة الكهرباء والماء أنه سيتم قطع الكهرباء في بعض المدن من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً، حيث تتراوح مدة الانقطاع بين ساعة إلى ساعتين حسب الحاجة، يأتي هذا الإجراء لتخفيف الأحمال الكهربائية وضمان توفير الطاقة في الأوقات الحرجة، وخاصة خلال فترة الذروة.

قرارات وزارة التعليم بالكويت بعد إعلان جدول انقطاع الكهرباء

أعلنت وزارة التربية في الكويت عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس يوم الخميس، لتوفير الطاقة خلال موجة الحرارة المرتفعة، ومع ذلك، تم استثناء المدارس التي بها امتحانات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث ستستمر الامتحانات كالمعتاد، كما سُمح لبعض الإداريين والمسؤولين بتسجيل الحضور ثم المغادرة لتوفير الكهرباء.

طرق التواصل لتقديم الشكاوى في الكهرباء

لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بانقطاع الكهرباء، يمكن للمواطنين التواصل مع وزارة الكهرباء والماء عبر الرقم الموحد 152، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]. كما يمكن تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، من خلال اختيار “اتصل بنا” وتعبئة النموذج المطلوب.

تهدف هذه الإجراءات إلى إدارة الأزمة الحالية في توفير الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فصل الصيف.