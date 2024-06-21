هوب كونامي ولعتها شحن 20000 كوينز بيس اي فوتبول تبهر العالم لكل مخبينها

لعبة eFootball، هيرلعبة كرة قدم الكترونية اشتهرت في الفترة الاخيرة لما تقدمة من اداء رسومي مختلف عن منافسيها وكذلك عن محتواها الفعال من حيث الفعاليات والمسابقات والدوريات، ويرجع ايضاً شبب شهره اللعبة لما تقدمة من تطوير فني واداء تيكتيكي داخل المباراة بسلاسة مبهره، يمكننا كذلك ان نرياداء واقعي من نجوم الساحرة المستديرة داخل الملاعب وقدرتهم المميزة في عكس الصورة الواقعية لعالم كرة القدم.

احداث وفعاليات eFootball الجديدة 2024

اختصت شركة Konami يومي الاثنين والخميس بانها الايام التي تقوم بها ببعض التحديثات المستمرة للعبة لتصحيح الاخطاء واطلاق الفعاليات المميزة وتجديد الفعاليات مرتين في كل اسبوع، ولكن في حدث يوم 13 من شهر June انطلق حدث الموسم السابع Season 7، وهو واحد من اقوي احداث لعبة اي فوتبول القيمة التي احدثت فارق في اللعبة وذلك لما به من تغييرات مختلفة عن كل موسم جاء الي عالم بيس موبايل.

هدايا ومميزات الموسم السابع Season 7 اصدار 3.6.0

يتمتع هذا الموسم بالعديد من الهدايا المميزة التي تم اطلاقها في ساحة لعبة eFootball، وكان ذلك بناءً علي رغبه الجمهور وطلبهم الموجهه الي شركة Konami لزيادة الفعاليات والهدايا العائده من هذه الفعاليات، وكان رد Konami في الموسم الجديد واضح ومبهر وجاءت هذه الهدايا كالاتي:-

تطوير هدايا ركلة الترجيح اليومية التي تقوم بتسديدها يومياً

زيادة فعاليات الذكاء الاصطناعي وضم فعالية البطل الجديدة

اضافة عملات كوينز بيس مجاناً عند الفوز علي الذكاء الاصطناعي

اضافة العديد من التطويرات الرسومية من حيث الاداء والحركة

اضافة العديد من الفتحات المجانية وزيادة فرصة اقتناء نجوم بارزين كل حدث

طريقة تحميل لعبة eFootball علي الهاتف المحمول

يمكنك الان بدء عملية تحميل وتثبيت لعبة بيس موبايل علي الهاتف المحمول بمنتهي السهولة، وتكون الخطوات كالاتي: