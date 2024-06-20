“هام يا مصريين”.. شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024 وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

برنامج معاش تكافل وكرامة هو مبادرة اجتماعية كبيرة أطلقتها الحكومة في عام 2015، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة والمحتاجة في البلاد، يعد هذا البرنامج خطوة حكومية مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق توفير دعم مالي شهري يساعد في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والسكن، يشكل معاش تكافل وكرامة جزءا من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة للمواطنين.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة كيفية التقديم للحصول على دعم من برنامج معاش تكافل وكرامة، فيما يلي نقدم التفاصيل الخاصة بالمستندات المطلوبة:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية تتضمن عنوان الإقامة الخاص به.

صور شهادات الميلاد لجميع أفراد العائلة.

شهادة الزواج أو قسيمة الطلاق وصورة منها.

صورة من شهادة الوفاة للأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

إفادة بالتسجيل المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما.

وثيقة تثبت وجود الإعاقة صادرة عن اللجان الطبية في حالة الإصابة بمرض مزمن.

شهادة الهجر أو وثيقة تثبت الانفصال.

إثبات الوصاية للأيتام في حال كانت الظروف تسمح بذلك.

شهادة الحبس إذا كان الوالد أو الوالدة قد تم سجن أي منهما.

شروط الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024

هناك بعض الشروط التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي: