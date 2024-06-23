هتاخدهم حالاً كونامي هتدلعك 22,000 كوينز .. طرق سحرية لشحن كوينز لعبة بيس ببلاش 😍 eFootball 2024 Mobile

تعتبر لعبة بيس موبايل واحدة من اقوي النقلات الالكترونية في عالم كرة القدم الخيالية، يمكنك في هذه اللعبة بدء مباراة ملحمية كاملة من الدقيقة الاولي حتي النهاية، اطلقت شركة Konami العديد من التحديثات في الفترة الاخيرة، ولكن مؤخراً اطلقت الشركة تحديث الموسم السابع من لعبة بيس موبايل Season 7 eFootball، وجاء هذا التحديث مراعاه للعديد من المشاكل التي واجهتها الشركة والتي تعمل بجهد علي الحد من هذه الاخطاء، وفي اللحظات القدامه سوف نتناول الكثير حول تغييرات وتعديلات الموسم السابع.

مميزات الموسم السابع الجديد eFootball 2024 اصدار 3.6.0

سوف نجد في هذا الموسم تصحيح للعديد من المشاكل والاخطاء التي واجهها مستخدمو لعبة eFootball mobile في الفترة الاخيرة وكان من ضمن هذه الاخطاء التي تمت معالجتها:-

زيادة المحتوي واسلوب اللعب وتنويع الفعاليات تقدم وتزايد في جودة اللعبة والاداء الرسومي داخل الملعب تحويل اسلوب لعب eFootball الي اسلوب اللعب المجاني الخالي من اي عمليات الشراء والدفع

اضافات التحديث الجديد Season 7

يمكنك ملاحظة العديد من التغييرات التي طرات علي اللعبة بشكل كبير في تحديث الموسم الجديد، نجد في هذا الموسم اختلاف في كل شيء منذ الشاشة الرئيسية حتي اسلوب لعب الفريق في مباريات الملعب، كل هذا يرجع الي تغيير كان له هدف محدد وسوف نعرض لكم الاضافات القيمة التي اضافها اصدار 3.6.0 الجديد:-

تغيير ضخم وملحوظ في الجرافيك وشكل اللعبة الخارجي

تعزيز اللعبة بالمزيد من الفعاليات النادرة والقوية مثل فعالية البطل الجديد

وجود اكثر من مصدر لكسب عملت كوينز بيس المجانية

الحد من الكثير من العقبات الفنية التي واجهت المستخدمين مثل التحام اللاعب بالاخر او

مرور الكرة من داخل اللاعب وغيرها من الاخطاء البرمجية التي تم اصلاحها بشكل كامل ولا يوجد لها اى اثر الان.

كل هذا واكثر سوف تجده في تحديثات الموسم الجديد Season 7 المعروف باسم ملك القارة king of continent حيث يمكنك في هذا الحدث مواجهه كل منتخبات العالم والانتصار عليهم وان تصبح ملك القارة الجديد.