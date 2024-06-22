نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري بجميع محافظات العراق عبر results.mlazemna.com

اقترب موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري، فيمر الطلاب بمراحل تعليمية مختلفة وهامة جداً في مسيرته ومنها مرحلة الثالث متوسط وهي من أهم المراحل التعليمية التي على الطالب أن يحصل فيها على درجات عالية بحيث يضمن مستقبل تعليمي متميز أو يدرس في المجال الذي يريد دراسته.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري

انتهت امتحانات الثالث متوسط في بداية شهر يونيو الجاري ومنذ ذلك الوقت والطلاب متوترين ومتأهبين ومنتظرين نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري بفارغ الصبر، ولكن حتى الآن لم تحدد وزارة التربية والتعليم في العراق موعد ظهور النتائج رسمياً، حيث حتى الآن ما زالت أعمال التدقيق والتصحيح جاريه في مختلف لجان التصحيح بالمحافظات العراقية المختلفة، وانتهت تلك اللجان حتى الآن من 75% من أعمال التصحيح وتم توقف التصحيح في إجازة عيد الأضحى المبارك، وعادة لجان التصحيح إلى أعمالها بداية من اليوم بعد انقضاء الإجازة ومن المنتظر الانتهاء من كافة الأعمال وإعلان النتائج عبر المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية العراقية خلال الأيام القليلة القادمة.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 pdf جميع المحافظات

يمكن للطلاب العراقيين أن يستعلموا عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو من خلال الدخول على الموقع الرسمي لموقع نتائجنا واستكمال باقي الخطوات التي سنوضحها في السطور التالية:-