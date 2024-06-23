السحر-الشعوذة في عملات كوينز بيس كله 100 % هتشحن كوينز اكتر من 20 الف مجاناً+هدايا الأساطير الجديدة

كثرت محركات البحث في الايام الماضية للبحث عن لعبة بيس موبايل، فتسال العديد من الناس عن طريقة تحميل النسخة الجديدة من لعبة بيس موبايل، وكان هذا بسبب اصدار شركة Konami للموسم الجديد وهو الموسم السابع المعروف باسم بطل القارة king of continent، يمكنك في هذا الموسم جمع العديد من الهدايا وكسب العملات المجانية من كوينز بيس موبايل وغيرها ومن الاشياء الثمينة المجانية في هذا التحديث، كل هذا واكثر في تعديل الموسم السابع واحد من اقوي المواسم التي استضفناها علي الاطلاق

طريقة جمع عملات كوينز بيس مجاناً Season 7

يمكنك في هذا الموسم الحصول علي العديد من عملات كوينز بيس المجانية وذلك من خلال الاستفادة من فعالية الموسم وجمع العملات من اماكن متعددة، الان سوف نعرض لكم طريقة الحصول علي كوينز بيس موبايل مجاناً في السطور التالية:-

القيام بعملية تسجيل الدخول اليومي في اللعبة واستلام كوينزات بيس مختلفة

تسديد ركلة الجزاء الخاصة بفعالية المهام اليومية واستلام 100 كوينز مجاناً

مواجهه الذكاء الاصطناعي في فعالية البطل وكسب 50 كوينز عند الفوز في الفعالية

اتمام فعاليات البطل وربح اكثر من 200 كوينز باستمرار

طريقة تحميل لعبة eFootball الموسم الاخير S7 اصدار 3.6.0

بعد اشتهار لعبة بيس موبايل وزيادة طلب الجماهير عليها، اصبح بامكانكم الان ان تقوم بتحميل وتثبيت لعبة eFootball علي هاتف الجوال بمنتهي السهولة وتثبيتها والاستمتاع بها وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:

اولاً: يجب عليك ان تتصل بشبكة Wi-Fi قوية لضمان سرعة تحميل اللعبة.

ثانياً: التاكد من تفريغ مساحة وافيه علي جهازك الجوال وذلك لحجم اللعبة الكبير نسبياً.

ثالثاً: الدخول الي منصة Google Play أو Apple Store والتوجه الي خانه البحث.

رابعاً: كتابة اسم اللعبة في خانه البحث وهي تحميل لعبة بيس موبايل علي الاندرويد مباشر.

خامساً: يمكنك الان بدء تحميل وتثبيت اللعبة علي الهاتف المحمول بمنتهي السهولة والاستمتاع بها