طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق، من حجز البطاقة الوطنية الموحدة بمحافظات العراق، فضلاً عن أن هذه البطاقة تحتوي على معلومات شخصية خاص بالمواطن المتقدم، بالإضافة إلى أن ذلك يكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لإدارة شؤون البطاقات الوطنية، وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة؟

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى يتم العمل على حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا للاتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع الإدارة الخاصة بشؤون البطاقات الوطنية.

كذلك يتم العمل على تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الإدارة.

مع اختيار خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

القيام بإدخال رقم الهاتف وكافة البيانات الخاصة بالمواطن.

إن تقوم بإرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في حجز البطاقة الوطنية.

التأكد من صحة المعلومات المُدخلة في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب” أو “تأكيد”.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الراغبين بحجز البطاقة الوطنية الموحدة، وفقًا للأتي:-