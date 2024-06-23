تهكير كوينز بيس 24 مجانا، اقوى تطبيق شحن اي فوتبول 2024 موبايل اخر تحديث، اقوى طريقة pes 24 mobile

تعتبر لعبة eFootball واحدة من اشهر العاب كرة القدم الالكترونية التي تم اصدارها قريباً، وقد نالت الكثير من الشعبية بسبب جودتها الرسومية داخل المباراة واداء النجوم المميز من حيث الاداء المهاري وكذلك التمريرات المرتفعة والتمريرات المنخفضة والعرضيات والكرات الثابتة، تفوقت شركة Konami علي نفسها في اصدارها نسخة eFootball 2024 تحديداً في اصدارها 3.6.0 الذي كان يوجد به الكثير من التعديلات المميزة، وكذلك توافر به العديد من الهدايا الفنية النادرة، كل هذا واكثر في لعبة بيس موبايل، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة تحميل اللعبة علي هاتف كلاً من Android وكذلك iPhone.

طريقة تحميل لعبة eFootball نسخة اصدار 3.6.0

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل علي هاتف الشخصي والاستماع بتجربة الساحرة المستديرة الكروية المميزة علي كلاً من هواتف الاندوريد وكذلك الهواتف المدعومة بنظام iOS وهي هواتف الايفون الشهيرة الغنية عن التعريف.

ويمكنك متابعة طريقة التحميل والتثبيت علي الهاتف من خلال اتباع الخطوات التالية:

التاكد من اتصالك بشبكة Wi-Fi قوية لتجنب عمليات فشل التحميل

فتح منصة Google Play علي هواتف الاندورويد او منصة Apple Store علي هواتف iPhone

التوجه الى خانة البحث في التطبيق وكتابة اسم اللعبة

تقوم بعملية البحث عن كيفية تحميل لعبة بيس موبايل للاندرويد

اختيار نسخة لعبة eFootball 2034 من شركة Konami

بدء عملية التحميل والتثبيت علي الهاتف بنجاح

مزايا وهدايا الموسم الجديد Season 7 صاحب شعار ملك القارة

في هذا التحديث يمكنك الاستمتاع لاكثر واقوي الهدايا التي صدرت من خلال فعالية البطل الجديدة وفي هذه الفعالية العديد من الهدايا والمميزات، ومن هذه المفاجات:-

الحصول علي كوينز بيس مجاناً من خلال مواجهه الذكاء الاصطناعي لاول مرة في تاريخ بيس موبايل

عند الفوز في العديد من مباريات فعالية البطل يمكنك الحصول علي العديد من نجوم الارجنتين والمنتخب الفرنسي

العديد من برامج التدريب وتطوير قدرات النجوم الخاصة بفريق الاحلام الخاص بك

اصبحت امامك الفرصة الان لاثبات ولائك الي فريق الاحلام الخاص بك وضم به العديد من نجوم الساحرة المستديرة المختلفين والبارزين.