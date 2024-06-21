هنا education.gov.dz.. رابط استخراج نتائج اثبات المراسلة 2024 الجزائر

يبحث العديد من الطلاب عن نتائج المراسلة في الجزائر فهذا الأمر يهم العديد من الطلاب بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن اقتراب موعد صدورها، حيث تتخذ الوزارة إجراءات متعددة لضمان أن عملية التصحيح وتسجيل الدرجات تجري بشكل دقيق، لضمان النتائج الصحيحة ومنح كل طالب حقه، كما توفر الوزارة خدمة تقديم الاعتراض على النتائج بعد صدورها، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

استخراج نتائج المراسلة الجزائر

يمكن استخراج نتائج المراسلة الجزائر بكل سهولة من خلال اتباع مقالنا هذا

في البداية يتم زيارة موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عبر الرابط الرسمي.

ثم يتم الضغط على زر “دخول”.

من الصفحة الرئيسية للموقع، اضغط على أيقونة “نتائج المراسلة”.

اختر دورة مايو 2024 من الخيارات المتاحة.

بعد ذلك يتم إدخال رقم التسجيل الخاص بك في المكان المخصص له.

اختر الولاية التي تقدمت بطلب الامتحان فيها من القائمة المنسدلة.

بعد ذلك يتم إدخال تاريخ ميلادك بصيغة (اليوم/الشهر/السنة) المطلوبة.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة.

ثم يتم الضغط على زر “استعلام”.

نتائج المراسلة في الجزائر 2024

اختبار المراسلة هو امتحان يتم اجراءه في الجزائر لطلاب الثانوية المقبلين على امتحان البكالوريا عبر نظام المراسلة، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أن تاريخ إعلان نتائج هذا الامتحان قد اقترب، مما جعل العديد من الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم، وذلك من أجل الحصول على نتائج اختبار المراسلة عبر الإنترنت، يمكن للطلاب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية وتعبئة النموذج المخصص لذلك، يجب على الطلاب إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم التسجيل والتحقق من الهوية، بمجرد إدخال هذه البيانات، ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة.