استمتع بالأجواء… ما هي القنوات الناقلة لكوبا امريكا 2024.. التوقيت الرسمي للذاعة

ما هي القنوات الناقلة لكوبا امريكا 2024، تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو هذه البطولة التي تعد النسخة الثامنة والأربعين من كوبا أمريكا، تنظم كل أربع سنوات وتجمع أفضل المنتخبات في القارة اللاتينية مثل الأرجنتين، البرازيل، وأوروجواي، بالإضافة إلى فرق أخرى بارزة من أمريكا الجنوبية.

كوبا أمريكا تعتبر واحدة من أهم البطولات الدولية في عالم كرة القدم، وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث القيمة والأهمية بعد كأس العالم وبطولة الأمم الأوروبية (اليورو)، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه البطولة بشغف كبير نظرا لمشاركة منتخبات عريقة مثل البرازيل، الأرجنتين، وأوروجواي التي تتمتع بتاريخ حافل بالإنجازات والنجوم الكبار.

ما هي القنوات الناقلة لكوبا امريكا 2024

من المتوقع أن تنقل مباريات كوبا أمريكا 2024 العديد من القنوات الرياضية الكبرى حول العالم نظرا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها البطولة، عادة ما تتنافس الشبكات الرياضية على حقوق البث لتقديم أفضل التغطيات المباشرة والتحليلات للمشاهدين وفيما يلي قائمة بالقنوات التي من المتوقع أن تبث البطولة:

ESPN: تعد ESPN واحدة من أكبر الشبكات الرياضية في العالم ومن المتوقع أن تقوم بتغطية شاملة لمباريات كوبا أمريكا في الولايات المتحدة.

Fox Sports شبكة فوكس الرياضية تمتلك حقوق بث العديد من البطولات الكبرى ومن المرجح أن تكون من بين القنوات الناقلة للبطولة.

BeIN Sports هذه الشبكة الرياضية القطرية معروفة ببثها للبطولات الكبرى وقد تكون من القنوات الناقلة لكوبا أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Telemundo هذه القناة الإسبانية الأمريكية معروفة بتغطيتها الشاملة للأحداث الرياضية وهي من القنوات المحتملة لبث البطولة.

مشاهدة مباريات كوبا أمريكا عبر كونميبول على يوتيوب

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونميبول – CONMEBOL أنه سيقوم ببث مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024 مباشرة عبر قناته الرسمية على منصة YouTube هذا الإعلان يعني أن الجماهير في جميع أنحاء العالم سيتمكنون من متابعة المباريات مجانا عبر الإنترنت، مما يجعل البطولة أكثر وصولا للمشاهدين دون الحاجة للاشتراك في قنوات مدفوعة.