سلي نفسك في الإجازة باللعب.. كلمات سر هتخليك محترف في ماين كرافت Minecraft 2024.. اعرف الطريقة الجديدة السهلة

توجد العديد من الأسئلة المنتشرة خلال الفترة الأخيرة حول كلمات سر لعبة ماين كرافت والتي عند استخدامها تجعلك محترف في اللعبة، خاصة أن هذه اللعبة لاقت إقبال كبير من محبي الألعاب الإلكترونية، وكما نعلم أن هذه اللعبة تعد واحدة من أبرز ألعاب الفيديو التي انتشرت على الساحة مؤخرًا، ونظرًا لانتشارها السريع زادت عمليات تحميلها على الهواتف.

كلمات السر الجديدة في لعبة ماين كرافت Minecraft

نجد العديد من محبي اللعبة يبحثون عن الهدايا لتطوير مستواهم في اللعبة، لذلك سنوضح لكم أبرز كلمات السر على النحو التالي:

إذا كنت ترغب في تعطيل أو تشغيل الأحداث استخدم Mob /mobevent (true/false).

(true/false). حظر اللاعب /ban [target] [reason]

تحضير عنوان الـ IP /ban-ip [target/IP address] [reason].

الكشف عن المستخدمين المحظورين /banlist players /banlist IPs.

التواصل مع السيرفر WebSocket /wsserver OR /connect [ip]

R33K-6PEA-HL9D.

كود IGG15TH وذلك من أجل الحصول على هدية وتأخذ مقابل الحصول عليها الآتي: x500 من نقاط VIP ، + 50٪ هجوم الجيش و x2000 جوهرة.

استخدام كود 2021cj: وهو عبارة عن كود يتم استخدامه من أجل استرداد الهدايا في اللعبة وتحصل على 24 ساعة من أجل تسريعه x1 و 1،000 جوهرة x1.

MIGHTYSALEH25.

FACEPAGE1920.

YFF2-D3QA-QLMS.

42PT-WN7V-J258.

GOOGCOM294.

FACEGROUP900.

خطوات الحصول على أكواد لعبة ماين كرافت 2024

تستطيع الحصول على أكواد اللعبة من خلال السير على الخطوات التالية: