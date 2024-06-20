كيف أنقذ مارشال القطط وكارتون التيجان الصغيرة.. وعشرات البرامج المميزة على قناة MPC3 للأطفال

إذا كنت تبحث عن قناة تتميز بالتنوع والتميز لأطفالك، فإن قناة MPC3 للأطفال تعد واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم القناة محتوى مميزاً يجمع بين الترفيه والتعليم، مع التركيز على تنمية المهارات وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال من خلال برامجها المتنوعة والممتعة.

التردد الخاص بقناة MPC3 للأطفال

للاستمتاع بمشاهدة قناة MPC3 للأطفال، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

المحتوى المتميز على قناة MPC3 للأطفال

عند تنزيل تردد القناة، ستجد أن MPC3 تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التي تلبي جميع احتياجات الأطفال الترفيهية والتعليمية، وتشمل البرامج التالية:

الرسوم المتحركة: أحدث وأشهر الرسوم المتحركة العالمية والمحلية، بما في ذلك المغامرات، الكوميديا، والخيال العلمي.

البرامج التعليمية: برامج تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وتشمل مواضيع مثل العلوم، الرياضيات، واللغة.

الأغاني والأناشيد: مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف، الأرقام، والألوان بطريقة ممتعة.

برامج تفاعلية: برامج تشجع الأطفال على المشاركة والتفاعل من خلال المسابقات والألعاب التي تنمي روح التعاون والإبداع لديهم.

الأفلام العائلية: أفلام مناسبة لجميع الأعمار تحمل قيمًا تربوية وتعليمية.

أهداف قناة MPC3 للأطفال

تهدف قناة MPC3 للأطفال إلى تقديم محتوى مميز وآمن للأطفال يساهم في تعليمهم وتطوير مهاراتهم بطريقة مرحة ومشوقة، مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية والمهارات الحياتية لديهم من خلال برامجها المتنوعة.

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