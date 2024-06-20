هتتوظف بعد التخرج على طول.. تنسيق التمريض العادي و العسكري 2024 في جميع محافظات مصر بديل الثانوي

في الآونة الأخيرة بدأ أولياء الأمور في مصر بالبحث عن تنسيق التمريض العادي و العسكري 2024، حيث يُعد التمريض من الخيارات المطروحة كبديل للثانوية العامة، ويمكن للطلاب الالتحاق به فور الانتهاء من الشهادة الإعدادية نظرا للإقبال المتزايد على هذا المجال، شهدت معدلات القبول في مدارس التمريض ارتفاعا ملحوظا في مختلف المحافظات.

تعتبر مدارس التمريض العسكري والعادي من الخيارات الجذابة للطلاب بسبب المزايا العديدة التي تقدمها التمريض العسكري على وجه الخصوص، يتمتع بمزايا إضافية مقارنةً بالتمريض العادي مثل الانضباط والفرص الوظيفية المميزة بعد التخرج هذا المجال، يوفر للطلاب مستقبلا واعدا، حيث يمكن الحصول على فرص عمل جيدة فور التخرج دون الحاجة إلى تكاليف كبيرة أو بذل جهد كبير مقارنةً بالثانوية العامة.

تنسيق التمريض العادي و العسكري 2024

في هذه الفترة من العام تبدأ مدارس التمريض في استقبال طلبات التقديم من طلاب الشهادة الإعدادية ويتم قبول الطلبات بناء على تنسيق القبول المطبق على الجميع، يختلف تنسيق القبول بين التمريض العادي والتمريض العسكري، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كل محافظة وفقا لمعايير محددة. إليكم تفاصيل تنسيق التمريض العادي في بعض المحافظات:

محافظة المنوفي: الحد الأدنى للقبول هو 225 درجة.

محافظة القليوبية الحد الأدنى للقبول هو 217 درجة.

محافظة الغربية الحد الأدنى للقبول هو 235.5 درجة.

محافظة الشرقية الحد الأدنى للقبول هو 228 درجة.

محافظة سوهاج الحد الأدنى للقبول هو 223 درجة.

محافظة القاهرة الحد الأدنى للقبول هو 225 درجة.

محافظة الإسكندرية الحد الأدنى للقبول هو 218 درجة

تنسيق قبول التمريض العسكري

في هذه الفترة من العام، يتم الإعلان عن تنسيق القبول في مدارس التمريض العسكري في مختلف محافظات مصر يتم تحديد الحد الأدنى للقبول لكل محافظة بناء على معدلات النجاح وعدد الأماكن المتاحة، ويختلف التنسيق من محافظة لأخرى إليكم التفاصيل الخاصة بتنسيق القبول للتمريض العسكري لعام 2024 في بعض المحافظات:

محافظة القاهرة الحد الأدنى للقبول هو 225 درجة.

محافظة الإسكندرية الحد الأدنى للقبول هو 218 درجة.

محافظة دمياط الحد الأدنى للقبول هو 205 درجات.

محافظة كفر الشيخ الحد الأدنى للقبول هو 222 درجة.

محافظة شمال سيناء ومحافظة المنوفية الحد الأدنى للقبول هو 225 درجة.

محافظة المنيا الحد الأدنى للقبول هو 213 درجة.

محافظة الشرقية الحد الأدنى للقبول هو 228 درجة.

محافظة الأقصر الحد الأدنى للقبول هو 199 درجة.

محافظة أسيوط الحد الأدنى للقبول هو 224 درجة.

محافظة قنا وأسوان الحد الأدنى للقبول هو 208 درجات.

محافظة سوهاج الحد الأدنى للقبول هو 223 درجة.

محافظة الوادي الجديد الحد الأدنى للقبول هو 220 درجة