رابط التسجيل في منفعة المطلقات سلطنة عمان 2024

تسعى حكومة سلطنة عمان دائما على إطلاق الكثير من منافع الدعم، وذلك بهدف مساعدة الكثير من الفئات ومن أبرز هذه الفئات هي النساء المطلقات، لأن الحكومة تحرص على توفير دعم مالي شهرياً لهم بهدف تعزيز الاستقرار المعيشي لديهم وعيش حياة كريمة، وأيضا المواطنين من فئة محدودي الدخل، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على كيفية التسجيل في منفعة المطلقات سلطنة عمان 2024

التسجيل في منفعة المطلقات سلطنة عمان 2024

هناك بعض الخطوات التي يجب على المرأة المطلقة تنفيذها للتسجيل في المنفعة وهي تتمثل في النقاط الآتية:

أولا يتم تسجيل دخول إلي الموقع الرسمي الإلكتروني صندوق الحماية الاجتماعية.

النقر على زر التسجيل.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة والتي تثبت صحة البيانات المدخلة.

قم بملء الاستمارة الخاصة بالبيانات الشخصية.

يجب التحقق من صحة ودقة البيانات المدخلة.

وفي الآخر قم بالضغط على زر تقديم الطلب لكي يتم إتمام عملية التسجيل بنجاح.

أعلنت الحكومة العمانية أن بعد تقديم الطلب تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب جيداً للقبول أو الرفض.

شروط منفعة المطلقات سلطنة عمان 2024

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الدعم الشهري تتمثل الشروط فيما يلي: