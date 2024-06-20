الحلقة الأولى من الجزء السادس.. الأن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165.. تردد قناة الفجر الناقلة للمسلسل

بعد نهاية الحلقة الأخيرة من الجزء الخامس لمسلسل قيامة عثمان ازداد البحث حول موعد الحلقه 165 وبداية الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان ذلك المسلسل الذي استطاع أن يصل إلى جميع أنحاء الوطن العربي والعالم كله فهو المسلسل التركي الأكثر شعبية في تركيا وخارج تركيا حيث يؤرخ المسلسل فترة تاريخية و حقبة مهمة من تاريخ الدولة التركية والإسلامية التي شهدت العديد من الفتوحات واليوم سنتعرف معا على موعد بداية الحلقة الأولى من الجزء السادس من قيامة عثمان فتابعونا.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

أن مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات الرائدة المليئة بالأحداث المشوقة والمثيرة التي يهتم بها المتابعين في أنحاء الوطن العربي حيث أن حلقات المسلسل تجمع ما بين التشويق والإثارة والأحداث التاريخية المختلفة.

ويتم إذاعة المسلسل حلقة جديدة كل أسبوع وقد تم إذاعة الحلقة الأخيرة أمس الأربعاء على قناة ATV وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر والعاشرة بتوقيت القاهرة، على أن يتم عرضها اليوم على تردد قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 11 مساء.

ومن المتوقع أن يبدأ أولى حلقات الموسم السادس الحلقة 165 مع منتصف شهر سبتمبر القادم أو بداية أكتوبر .

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسل قيامة عثمان مدبلج باللغة العربية وذلك بشكل حصري بالنسبة للوطن العربي لذلك فإن تردد القناه يبحث عنه الكثيرين من متابعي المسلسل ويأتي التردد على كلا من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة الفجر الجزائرية على ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات وهو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

كما يمكنك أيضا مشاهدة قناة الفجر الجزائرية عبر ترددها على قمر الصناعي عرب سات وهو كالتالي: