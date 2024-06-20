تنسيقك هنا… تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات و الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

يتزايد الاهتمام تنسيق الثانوية العامة 2024 حيث يتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة شهدت محركات البحث نشاطً مكثفا من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الذين يسعون لمعرفة موعد إعلان تنسيق مدارس الثانوية العامة، خاصة مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 مؤخرا.

النتائج الأخيرة أظهرت انخفاضا في نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من التكهنات بأن تنسيق الثانوية العامة 2024 قد يكون أقل أو مماثل الدرجات المطلوبة للقبول في العام السابق، هذه التوقعات تأتي بناءا على الأنماط السابقة وتغير نسبة النجاح حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على معدلات القبول في المدارس الثانوية.

تنسيق الثانوية العامة 2024

يتزايد الاهتمام بتنسيق الثانوية العامة لعام 2024 بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل التنسيق في 16 محافظة، سيتم الإعلان عن التنسيق في جميع المحافظات فور انتهاء عيد الأضحى إليكم تفاصيل التنسيق في بعض المحافظات:

في محافظة المنيا تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ230 درجة.

في محافظة أسيوط الحد الأدنى للقبول هو 240 درجة.

في محافظة القليوبية يصل الحد الأدنى إلى 240 درجة.

في محافظة المنوفية الحد الأدنى للقبول هو 230 درجة.

في محافظة الإسماعيلية تم تحديد الحد الأدنى بـ230 درجة.

في محافظة بور سعيد يصل الحد الأدنى إلى 249 درجة.

في محافظة القاهرة حُدد الحد الأدنى بـ245 درجة.

في محافظة الإسكندرية الحد الأدنى للقبول هو 225 درجة.

في محافظة الشرقية يصل الحد الأدنى إلى 238 درجة.

في محافظة الجيزة حدد الحد الأدنى بـ218 درجة.

أوراق التقديم في الصف الأول الثانوي العام 2024

إليكم المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي العام لعام 2024: