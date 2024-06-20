“معلومة تهمك”.. تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر وشروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة

أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل فرصة تجديد منحة البطالة لعام 2024 في الجزائر، بهدف توفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لهم، وتسعى الوكالة إلى تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئات من المجتمع وتخفيف العبء على المجتمع، والاستفادة من مهارات الشباب في مختلف المجالات التي من شأنها أن تزيد من رفعة المجتمع.

تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر

تجدد منحة البطالة في الجزائر لعام 2024 مرتين في السنة، لذلك يجب عليك التعرف على خطوات تجديد المنحة، وإليك الخطوات من خلال اتباع ما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

إدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد ورقم التسجيل.

تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الموقع.

الضغط على خيار أيقونة (التالي)، لإتمام عملية التسجيل.

إتمام عملية التسجيل قم بإضافة معلوماتك الشخصية، وتحقق بدقة من صحة البيانات المدخلة.

النقر على أيقونة (تجديد المنحة).

شروط الحصول على المنحة

تقدم الدولة هذه المنحة لمواطنيها بهدف تحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال الفترة السابقة، وكذلك من أجل تقليل معدلات البطالة في الجزائر بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين المواطنين، وأشارت الوكالة إلى وجود عدة شروط يجب توفرها في الشخص المتقدم أو المستفيد من الدعم عند رغبته في تجديد هذا الدعم، والذي يجدد كل 6 أشهر خلال العام، وذلك لاستبعاد المستفيدين غير المستحقين وإتاحة الفرصة للشباب الأخرين للتقديم في البرنامج، وقد نصت شروط الدعم على الأتي:

المترشح ذو الجنسية الجزائرية ويقيم بشكل دائم في الجزائر.

عمر المتقدم يجب أن يكون بين 18 و40 عام.

عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم.

الأولوية للأشخاص ذوي الأمراض المزمنة.

الأوراق المطلوبة للتجديد

بسبب عدم معرفة بعض المتقدمين بالأوراق المطلوبة للتقديم أو تجديد منحة البطالة لعام 2024، سنقوم بشرح هذه الأوراق من خلال السطور التالية: