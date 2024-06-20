“هام جداااا”.. منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2024 وشروط الاستفادة وإجراءات التسجيل للحصول عليها

تهتم دولة الجزائر بشكل كبير بالنساء في الأونة الأخيرة، وذلك من خلال منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 التي أطلقتها الحكومة لدعم النساء وتحسين ظروفهم المعيشية، وخلال الساعات الماضية شهدت محركات البحث اهتمام كبير من قبل العديد من النساء للاستفسار عن رابط التسجيل في هذه المنحة، وأوضحت الحكومة الجزائرية أن الهدف من منحة المرأة الماكثة في البيت هو المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للنساء، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتشجيع مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في المنزل لعام 2024

وضعت الحكومة الجزائرية سلسلة من المعايير لاستحقاق منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، والتي تستهدف النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 19 و40 سنة، تهدف هذه المعايير إلى ضمان أن تصل المنحة إلى المستحقين الحقيقيين وتشمل ما يلي:

يجب أن تكون المتقدمة للمنحة ذات جنسية جزائرية وتعيش بشكل دائم في الجزائر.

ألا تكون المرأة التي تتقدم للطلب موظفة أو لديها أي مصدر دخل ثابت.

أن تكون المرأة المتقدمة حاصلة على درجة جامعية دون أن تكون قد حصلت على وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

ألا يكون للمرأة المتقدمة أي مشروع تجاري أو دخل ثابت.

أن تكون المتقدمة متزوجة وزوجها ليس لديه دخل ثابت أيضا.

يمكن للنساء المطلقات أو الأرامل التقدم بطلب للحصول على المنحة من خلال تقديم الوثائق التي تثبت حالتهن الاجتماعية.

ألا تكون المتقدمة قد استفادت من هذه المنحة أو منحة أخرى مسبقا.

إجراءات التسجيل للحصول على منحة المرأة التي تعمل من المنزل لعام 2024

إذا كانت شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024 تنطبق عليك، والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، يمكنك التسجيل لهذه المنحة عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، لذا يمكنك اتباع الخطوات التالية: