سجل فورا عبر الموقع الرسمي.. طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 aadl.com.dz وما هي الشروط اللازمة للتقديم

ينتظر المواطنون والمواطنات في الولايات الجزائرية بفارغ الصبر إطلاق موقع التسجيل الخاص ببرنامج سكنات عدل 3 الذي من المتوقع أن يتم في الأيام القادمة، وفقا لتصريحات وزير السكن تم إكمال 90% من مشروع سكنات عدل 3، مما يشير إلى اقتراب الإطلاق الكامل للبرنامج، وأشارت مصادر داخل وزارة السكن والعمران إلى أن هناك نية لإطلاق سكنات عدل في عدد من الولايات التي لم تكن مشمولة سابقا بالبرنامج، هذا يعني أن هناك توقعات مرتفعة بين المواطنين للتسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

سكنات عدل 3

يمكنك التسجيل في سكنات عدل 3 والاستفادة من الوحدات السكنية المتنوعة و بالمساحة المناسبة لك عن طريق الخطوات البسيطة التالية:

الذهاب لموقع وكالة سكنات عدل

تسجيل الدخول وكتابة المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة عدل 3.

تحديد ايقونة الولاية الجزائرية.

كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية في سكنات عدل 3.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على خانة التسجيل.

تسجيلات سكنات عدل 3

يهدف مشروع سكنات عدل 3 في الجزائر إلى توفير منازل للمواطنين والمواطنات الذين لا يمتلكون منازل خاصة في مختلف الولايات، المشروع يشمل وحدات سكنية متنوعة لتناسب احتياجات مختلف الأسر مثل شقق بمساحة 75 متر مربع تتكون من 3 غرف نوم، وشقق بمساحة 90 متر مربع تتضمن أربع غرف نوم.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في سكنات عدل 3 وهي: