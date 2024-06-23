احصل على صحة لا تنتهي ودرع.. شفرات جاتا سان اندرس 2024.. هتلعب بأحدث السيارات 

يحرص العديد من مفضلي لعبة جاتا الحصول على أكبر عدد من شفرات جاتا سان اندرس، فهي تعتبر جزء رئيسي من تجربة اللاعبين فهي تعمل على تحسين مهارتهم وإتاحة أوقات شيقة أثناء اللعب، وتعد هذه اللعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية التي تجمع بين القصة الشيقة مع العناصر الحركية التي تعمل على جذب الكثير من الأشخاص في الأعمار والثقافات المختلفة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

شفرات جاتا سان اندرس

من خلال حصول اللاعب على شفرات جاتا سان اندرس يمكنه التعرف على جوانب جديدة في اللعبة، بالإضافة إلى قدرتهم على تحقيق أهدافهم بسرعة كبيرة، مما يجعلها أكثر متعة وتشويق، وفيما يلي نعرض لكم أهمية هذه الشفرات:

شفرات المعدات استخدام KJGGG يعطي اللاعب جميع الأسلحة الخاصة.

أما بالنسبة لشفرات السيارات استخدام A-ZBU MUH يحصل على دبابة Rhino، ROCKETMAN يحصل على سيارات طائرة GIANT يحصل سيارات ضخمة SUPERGLUE تعمل على إلصاق بالأسطح BOOGIE تعمل على تمايل السيارات، VROOM تعمل على زيادة سرعة السيارات، TURBO يزيد قوة السرعة ZERO يعمل على إبطاء سرعة السيارات.

شفرات اللاعب HESOYAM يعطي اللاعب صحة ودرع كاملين GODMODE يصبح اللاعب غير قابل للموت BAGY MWM يعطي الصحة اللا نهائية PROF 1T يعمل على إعطاء اللاعب بأموال غير محدودة NATURAL TALENT يرفع من مستوى المهارات HOTDOG يزيد من تغذية الشخصية YEAR يزيد من الجوع.

مميزات شفرات جاتا سان اندريس

تقوم شفرات لعبة جاتا بتوفير الكثير من المميزات التي تجعلها أكثر إثارة وتشويق، وإليكم أهم هذه المميزات، وهي: