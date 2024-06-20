سلم رواتب المتقاعدين بالعراق وشروط التقديم وكيفية الاستفسار عن الراتب 2024

بعد الإعلان الأخير من وزارة المالية العراقية عن زيادة جديدة، يرغب العديد من المتقاعدين في العراق في معرفة التغييرات التي أضيفت إلى سلم رواتب المتقاعدين لعام 2024 في جميع أنحاء البلاد، يمكن لجميع المستفيدين من رواتب التقاعد معرفة راتبهم الجديد بعد حساب الزيادة التي أقرتها الحكومة العراقية بهدف دعم المواطنين المتقاعدين وتقدير جهودهم في خدمة الدولة عبر جميع القطاعات المختلفة.

تعديل سلم رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن لجميع المستفيدين من رواتب التقاعد الاطلاع على سلم الرواتب بعد الزيادة الجديدة التي تبلغ 100 ألف دينار عراقي، وذلك على النحو التالي:

سيحصل المتقاعد الذي كان راتبه 600 ألف دينار عراقي على راتب قدره 700 ألف دينار بعد إضافة الزيادة الجديدة البالغة 100000 دينار.

كما سيحصل المتقاعد الذي كان راتبه التقاعدي يبلغ 700 ألف دينار على راتب قدره 800 ألف دينار عراقي بعد إضافة الزيادة الجديدة بمقدار 100 ألف دينار.

يتلقى المتقاعد الذي كان راتبه يبلغ 900 ألف دينار عراقي راتب بقيمة مليون دينار عراقي، وذلك بعد إضافة الزيادة الجديدة التي تُقدر بـ 100 ألف دينار.

شروط التقديم للحصول على رواتب المتقاعدين

كشفت وزارة المالية العراقية أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها عند التقديم للحصول على رواتب المتقاعدين، وهذه الشروط هي:

يتعين أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية العراقية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم موجود بصورة دائمة في العراق.

لابد وأن يكون عمر المتقدم 60 عام.

ينبغي أن يكون الشخص الذي يتقدم قد أمضى 20 سنة على الأقل في وظيفته.

يجب أن يكون لدى المتقاعد حساب مصرفي لتلقي راتبه.

يجب أن يستوفي المتقدم جميع الشروط والأحكام التي حددتها وزارة المالية العراقية من أجل الحصول على الراتب.

كيفية الاستفسار عن راتب التقاعد لشهر 2024

أعلنت وزارة المالية في العراق عن بدء توزيع الرواتب التقاعدية بشكل إلكتروني، حيث يتم تحويل الراتب الشهري مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، ومع ذلك يلزم على المستفيدين زيارة المصرف لاستلام الراتب المستحق؛ بالإضافة إلى ذلك قدمت الوزارة خدمة الاستعلام عن هذه الرواتب للمواطنين بتفاصيل دقيقة، والتي جاءت كالتالي: