“هتحس كأنك في الملعب”.. خطوات تثبيت لعبة دريم ليج على الهاتف والكمبيوتر 

يبحث العديد من الأشخاص عن خطوات تحميل لعبة دريم ليج، فهي واحدة من الألعاب كرة القدم الأكثر شعبية حول العالم الذين يفضلونها الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية نظرًا لوجود العديد من المميزات بها، فأدى ذلك إلى نجاح هذه اللعبة وحصولها على شعبية كبيرة جدًا في فترة قصيرة، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

لعبة دريم ليج

تختلف طريقة تثبيت لعبة دريم ليج على الهاتف عن طريقة تثبيتها على الكمبيوتر، وفيما يلي نعرض لكم كيفية التثبيت على الهاتف:

في الخطوة الأولى التوجه إلى متجر التطبيقات المتاح علي جوالك “متجر جوجل بلاي”.

الخطوة الثانية قم بالنقر على أيقونة البحث وقم بإدخال اسم اللعبة ” Dream League Soccer”.

الخطوة الثالثة قم بتحديد زر اللعبة.

الخطوة الرابعة انقر على أيقونة تحميل.

الخطوة الخامسة انتظر حتى يتم تنزيل اللعبة وتثبيتها بصورة كاملة على الجوال الخاص بك.

وبعد تثبيت اللعبة يمكنك اللعب بصورة مباشرة.

خطوات تثبيت اللعبة على الكمبيوتر

وإليكم الخطوات الواجب اتباعها لتثبيت لعبة دريم ليج على الكمبيوتر، وهي:

في البداية توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تنزيل الموجودة في زاوية الموقع.

ثم قم بتحديد نظام التشغيل الذي تستخدمه على الكمبيوتر.

في الخطوة التي تليها قم ببدء تنزيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بعد ذلك انقر على زر الملف، ثم بدء التثبيت.

مميزات لعبة دريم ليج

هناك مجموعة من المميزات التي تتميز بها هذه اللعبة التي جعلت لها شعبية كبيرة بين الأشخاص، والمميزات هي: