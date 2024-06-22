نتائج البيام 2024 الجزائر جميع الولايات عبر bem.onec.dz.. الموعد الجديد لظهور النتائج بعد تأجيلها

شهدت نتائج البيام 2024 الجزائر عمليات بحث عالية في الجزائر وذلك لأن البيام هي المرحلة المتوسطة في المراحل التعليمية للطلاب وهي مرحلة تعليمية مصيرية لأن يترتب عليها مستقبل الطلاب، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور النتيجة بتوتر والسبب في ذلك أن تم تأجيل موعد ظهور النتيجة التي تم تحديده من قبل وزارة التربية الوطنية.

نتائج البيام 2024 الجزائر

صرح وزير التربية الوطنية في الجزائر السيد عبد الحكيم بلعابد من خلال مقابلة في أحد القنوات التلفزيونية أن تم تأجيل موعد ظهور نتائج البيام 2024 الجزائر فبعدما كانت النتيجة ستظهر يوم 25 يونيو الجاري سيتم التأجيل لتظهر النتيجة يوم 29 أو بعدها بأيام قليلة.

ويرجع السبب في تأجيل ظهور النتيجة مراجعة التصحيح بحيث يكون دقيق ويحصل كل طالب درجته بمنتهى الشفافية بحيث لا يظلم أي طالب.

لينك نتائج البيام 2024 الجزائر

بعد ظهور نتائج البيام 2024 الجزائر في يوم 29 يونيو أو بعدها بعدة أيام، وبالتحديد تظهر النتائج في الساعة 4 عصراً، وبمجرد أن يعتمد وزير التربية الوطنية النتائج سندرج لكم الرابط في موقعنا، وبما بعدما يعتمد الوزير النتائج يمكنك أن تستعلم عن نتيجتك من خلال اتباع الخطوات التي سنعرضها فيما يلي: