هاام وعاجل.. الان تستطيع الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة واستلام الكارت… الحق استعلم من هنا

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، تهدف إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجموعة من الخدمات والحقوق. يوفر هذا الكارت العديد من الامتيازات، بما في ذلك، الإعفاء من الرسوم الجمركية على الأجهزة والمعدات الطبية ووسائل النقل الخاصة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

تزايدت في الآونة الأخيرة استفسارات المواطنين حول كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، وخاصة للمرحلة الثالثة المتعلقة بشهر يونيو الحالي من نفس العام. وفي هذا السياق، تم الإعلان أنه يمكن الآن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال التقديم لدى وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تساهم هذه الخطوة في توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الضرورية لجميع المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم تحديد الإجراءات الواجب اتباعها للاستعلام عن الكارت على النحو التالي:

أولا، يجب على المتقدم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

بعد ذلك، يتم إدخال بيانات الرقم القومي في الحقول المخصصة.

يتعين على المستخدم الضغط على خيار بحث بعد إدخال البيانات.

ستظهر نتائج الاستعلام بخصوص بطاقة الخدمات المتكاملة.

في حال قبول الطلب، يجب على المتقدم النقر على أيقونة حجز موعد المتاحة عبر أيقونة الحجز الإلكترونية.

أخيرا، يتوجب على المتقدم التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره أثناء عملية التقديم.

كارت الخدمات المتكاملة

يمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والذي يعد وسيلة مهمة لتحسين جودة الحياة وتقديم الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.