المعاش وصل يحج.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه 2024… فرحة ملهاش حدود

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج دعم نقدي تقدمه الحكومة المصرية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الأسر الفقيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال، يهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن المعاش

لتسجيل الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، اتبع الخطوات التالية بالتفصيل:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر متصفح الإنترنت الخاص بك.

ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية أو الصفحة المخصصة للاستعلامات على الموقع.

اختر خدمة “الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة” من بين الخيارات المتاحة في القائمة.

بعد ذلك، انقر على خيار “استعلام عن المعاش” للانتقال إلى صفحة الاستعلامات.

ستُطلب منك إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش في الحقل المخصص لذلك. تأكد من إدخاله بدقة لتفادي أي خطأ.

اضغط على زر “استعلام” للمتابعة.

انتظر لبضع ثوانٍ حتى تظهر نتيجة الاستعلام على الشاشة، حيث يمكنك معرفة تفاصيل المعاش وحالته الحالية.

بذلك تكون قد أكملت عملية الاستعلام بنجاح من خلال الخطوات التفصيلية المقدمة.

أهداف البرنامج

تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.

تشجيع الأسر على إرسال أطفالها للمدارس.

تعزيز الرعاية الصحية للأسر الفقيرة.

توفير دخل ثابت ومستدام للأسر الفقيرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

الشروط والمتطلبات

يجب أن تكون الأسرة تحت خط الفقر كما هو محدد في معايير وزارة التضامن الاجتماعي. التزام الأسر المستفيدة بالشروط الصحية والتعليمية. لا يجب أن يكون لأي فرد من الأسرة معاش تأميني أو دخل ثابت كبير.

طريقة التقديم