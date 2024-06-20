فتح عينك احسن معاشك يقف.. 7 حالات يتم وقف معاش تكافل وكرامه لو فعلتها… الحاله ال 5 في غاية الخطورة… اعرفهم قبل متندم

معاش تكافل وكرامة هو برنامج اجتماعي تنفذه الحكومة المصرية لدعم الأسر الفقيرة والأفراد الأكثر احتياجا، يهدف البرنامج إلى تحسين ظروف المعيشة من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية للأسر التي تعيش تحت خط الفقر والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقف معاش تكافل وكرامه
حالة طرأ أي تغيير جوهري على مستوى المعيشة للأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من الدعم، بحيث يؤدي ذلك إلى إخراج أي منهم من نطاق الأهلية والاستحقاق المحدد وفقا للمعايير الاختبارية المعتمدة، فإن الوضع يحتاج إلى إعادة تقييم، كما ينبغي مراعاة أنه إذا ثبت وجود أي تلاعب أو تزوير في المعلومات والبيانات التي قدمها المستفيد أو الأسرة المستفيدة عند تقديم طلب الدعم النقدي، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها، لضمان نزاهة وعدالة الاستفادة من الدعم.
حالات وقف معاش تكافل وكرامه
بالإضافة إلى ذلك، إذا صدر حكم قضائي نهائي ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، وفقا للحالة، يدينهم في الجرائم التالية، سيتم حرمانهم من الدعم المستحق:
- جرائم التسول، حيث يتم استغلال هذا النشاط بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب مادية.
- جرائم الاتجار بالبشر، ويشمل ذلك استغلال الأشخاص بطرق غير مشروعة تشمل الاتجار بالجنس أو العمل القسري.
- تعريض الأطفال للخطر، كالإهمال أو تعريضهم لمواقف تهدد سلامتهم البدنية أو النفسية.
- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ختان الإناث وهي ممارسة محظورة تسبب أضرارا جسدية ونفسية للفتيات.
- الزواج المبكر، وهو تزويج القاصرين، مما يترتب عليه آثار سلبية على حقوق الطفل ونمائه.
- جرائم التحرش، التي تشمل التحرش الجسدي أو اللفظي، مما ينتهك حقوق الأفراد ويعرضهم للإيذاء.
- الاعتداء على الأراضي الزراعية، ويشمل ذلك الاستيلاء على الأراضي أو استخدامها بطرق غير قانونية مما يضر بالموارد الزراعية للبلد.
- يتم اتخاذ هذه الإجراءات لضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه الفعليين، وأنه لا يستغل بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي من قبل من لا يستحقه.