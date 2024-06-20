فتح عينك احسن معاشك يقف.. 7 حالات يتم وقف معاش تكافل وكرامه لو فعلتها… الحاله ال 5 في غاية الخطورة… اعرفهم قبل متندم

معاش تكافل وكرامة هو برنامج اجتماعي تنفذه الحكومة المصرية لدعم الأسر الفقيرة والأفراد الأكثر احتياجا، يهدف البرنامج إلى تحسين ظروف المعيشة من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية للأسر التي تعيش تحت خط الفقر والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقف معاش تكافل وكرامه

حالة طرأ أي تغيير جوهري على مستوى المعيشة للأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من الدعم، بحيث يؤدي ذلك إلى إخراج أي منهم من نطاق الأهلية والاستحقاق المحدد وفقا للمعايير الاختبارية المعتمدة، فإن الوضع يحتاج إلى إعادة تقييم، كما ينبغي مراعاة أنه إذا ثبت وجود أي تلاعب أو تزوير في المعلومات والبيانات التي قدمها المستفيد أو الأسرة المستفيدة عند تقديم طلب الدعم النقدي، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها، لضمان نزاهة وعدالة الاستفادة من الدعم.

حالات وقف معاش تكافل وكرامه

بالإضافة إلى ذلك، إذا صدر حكم قضائي نهائي ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، وفقا للحالة، يدينهم في الجرائم التالية، سيتم حرمانهم من الدعم المستحق: