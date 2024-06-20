رسميا.. تحديد موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر برقم الجلوس والاسم عموم المحافظات

يبحث العديد عن موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024 حيث أن وزارة التربية الوطنية الجزائرية كانت قد نشرت بيان رسمي عن اقتراب ظهور نتائج مما جعل الجميع في ترقب لظهورها بشكل رسمي، وكان قد تم إجراء امتحانات البكالوريا في 9 من شهر يونيو الجاري لتستمر 4 أيام وتحديدًا حتى 13 من الشهر نفسه، وتستمر عمليات التصحيح لقرابة شهر من أجل ضمان الشفافية والنزاهة وحصول كل طالب على حقه كاملًا، وجرت العادة في السنوات الأخيرة أن تظهر النتيجة في منتصف اليوم وتحديدًا في الرابعة عصرًا.

موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية الجزائرية قبل عيد الأضحى عن تأجيل موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024 إلى 28 من شهر يونيو الجاري بدلًا من الموعد السابق والذي كان 25 من الشهر نفسه، وتتم عمليات التصحيح على قدم وساق من أجل الانتهاء منها في الوقت المُعلن عنه، وتستطيع معرفة النتيجة فور ظهورها عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

الجزائرية. الدخول إلى نتائج وتحديد نتائج البكالوريا من القائمة الرئيسية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة في الحقول الفارغة.

الضغط على استعراض النتيجة.

ستظهر لك نتيجة على الموقع بعد رفعها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

تستطيع بعدها طباعة النتيجة وتحميلها بصيغة PDF.

سحب استدعاء البكالوريا في الجزائر

وحددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية طريقة سحب استدعاء البكالوريا من خلال موقعهم الرسمي كذلك، حيث تحاول الحكومة الجزائرية توفير سبل للتحول الإلكتروني الذي أصبح يحاول العالم كله مواكبة تطوره المستمر للانتهاء من الروتين الورقي، وتستطيع سحب الاستدعاء عن طريق الخطوات الآتية: