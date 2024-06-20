اعرف نفسك ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق عبر مظلتي

قام العديد من الناس بالبحث عن قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قرب نزول القوائم، تأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات الفئات الأشد فقرًا والمحتاجة في المجتمع العراقي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسماء قريبًا جدًا، وتأتي هذه الأخبار في ظل تصاعد الاهتمام والترقب من قبل شرائح عريضة من المجتمع العراقي، ومن خلال موقع البديل الاخباري ننقل لكم تفاصيل الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة العراقية للقضاء على الفقر والجوع في البلاد، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، يهدف البرنامج أيضا إلى تقديم المساعدات للأسر المحتاجة من خلال الرعاية الاجتماعية، للحصول على هذا الدعم وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عدة شروط يجب توافرها، ومن المهم أن يكون المستفيد مستوفياً لهذه الشروط لضمان الوصول للمستحقين فقط.

كيف اعرف اسمي موجود في الرعاية الاجتماعية؟

يمكنك التعرف على اسمك ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مظلتي الرسمي. الضغط على كلمة الاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية. الضغط على أسماء الرعاية الاجتماعية. تحديد رقم الوجبة والدفعة المطلوبة. ظهور قائمة المستفيدين بصيغة pdf، وبإمكانية تحميلها والبحث عن الاسم بسهولة تامة.

من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟

المشمولين بالرعاية الاجتماعية “الوجبة الاخيرة“، يجب أن يكون مستوفين لمجموعة من الشروط الأساسية والتي تتضمن التالي:

الأرملة أو المطلقة التي لها ولد قاصر يعيش معها اليتيم القاصر. العاجز عن العمل كليًا. العطل عن العمل شرط استعداده للعمل. الأسرة الفقيرة المكونة من 4 أفراد على الأقل.

باستكمال الشروط التي وضعتها وزارة العمل للمشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يستحق المتقدم الحصول على الدعم.