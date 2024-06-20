ما هي خطول ملء استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني بالجزائر؟

أطلقت وزارة الدفاع في دولة الجزائر، استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني، التي يعمل على توفير أماكن خالية لجميع الراغبين في الإلتحاق بهذا الدرك، مما يحصلون على العديد من المميزات والحوافز التي لا تُقارن في مكان أو وظيفة أخرى، كما يمكنك التسجيل في هذه الإستمارة إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الإجراءات نوضحها لكم في السطور التالية.

ملء استمارة التسجيل في صفوف الدرك الوطني بالجزائر

أصبح بإمكان الراغبين في صفوف الدرك الوطني الجزائري، إمكانية ملء استمارة التسجيل الخاص بالإلتحاق، وفقًا للخطوات التالية:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة الدفاع الوطني الجزائري.

ثم يُرجى العمل على ملء استمارة طلب الالتحاق بالدرك الوطني.

مع تدوين كافة المعلومات بشكل واضح وصحيح في الإستمارة.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في الدرك الوطني.

التأكد من صحة الوثائق والبيانات التي قمت بإدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال”.

وثائق التقديم في الدرك الوطني بالجزائر

تتمثل أبرز الوثائق المعنية بطلب القبول في الدرك الوطني داخل دولة الجزائر، كما جاءت على النحو التالي:-