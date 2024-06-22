نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق الدور الأول عموم المحافظات ( ظهرت الآن )

نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق الدور الأول عموم المحافظات نقدمها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل، حيث بدأت النتيجة في الظهور منذ عدة أيام في محافظات مختلفة، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” كيفية استخراج النتائج النهائية للدور الأول من اعتراضات السادس الابتدائي التي تعد الحدث الأبرز في هذه الأيام بعد إعلان نتائج الصف السادس، حيث يتمني الكثير من الطلاب والطالبات الحصول على درجات إضافية من هذا الإجراء، لهذا نبين لكم في هذا التقرير التفاصيل.

نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق الدور الأول عموم المحافظات

محافظات عراقية متعددة أعلنت نتيجة اعتراض السادس الابتدائي بداية من (ذي قار، القادسية، واسط، البصرة، كربلاء، المثنى، الرصافة الأولي والثالثة، النجف) وغيرها من المحافظات العراقية الأخري، ومن ثم تم الإعلان عن النتائج النهائية على موقع نتائجنا وكذلك موقع وزارة التعليم العراقي، وغيرها من المنصات الإلكترونية المختلفة، مثل ملازمنا ومنصة النجاح.

خطوات استخراج نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

باتت نتائج الاعتراضات في السادس الابتدائي محل اهتمام الكثيرين من أبناء هذه المرحلة في العراق، حيث تأتي خطوات الاستعلام عن النتائج النهائية متمثلة في التالي:

الدخول على الموقع الرسمي ل نتائجنا.

اختيار قسم نتيجة اعتراض السادس الابتدائي.

الدخول على قائمة النتائج المخصصة المحافظات العراقية.

اذا وجدت حالة النتيجة تم الرفع عليك بالضغط على تنزيل.

بعد التنزيل افتح مِلَفّ صور النتيجة.

البحث عن نتيجتك.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق الدور الأول عموم المحافظات.