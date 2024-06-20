مبروك للطلاب.. تحميل pdf نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 في العراق عموم المحافظات

يبحث العديد عن pdf نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 حيث ينتظر الطلاب والأهالي ظهور نتيجة في الموعد التي حددتها وزارة التعليم العراقية بعد عيد الأضحى المبارك، وكانت قد أعلنت الوزارة قبل بداية الامتحانات عن تشكيلة لجنة مختصة لمتابعة عملية الامتحانات وتم إجراء الامتحانات في موعدها المحدد وانتهت في 3 من شهر يونيو الجاري، وأشرفت اللجنة على إجراء الامتحانات ومن ثم عملية التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه بمعايير تتسم بالشفافية العالية والكفاءة.

pdf نتائج الثالث متوسط دور اول 2024

ويستطيع الطالب مشاهدة pdf نتائج الثالث متوسط دور اول 2024 بسهولة ويسر حيث توفر وزارة التربية العراقية خيارات متعددة للطلاب من أجل معرفة نتائجهم، حيث تستطيع معرفة النتيجة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم أو عن طريق منصة نتائجنا، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة للتسهيل على الطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة وعدم الضغط على الموقع حتى لا يتعرض لأي أعطال بشكل مفاجئ، وتستطيع معرفة النتيجة من موقع نتائجنا عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة نتائجنا الإلكترونية.

الضغط على نتائج الطلاب ومن ثم نتيجة الثالث المتوسط.

كتابة بيانات الطالب ومن ثم الضغط على عرض النتيجة.

سيظهر لك نتيجة وتستطيع تحميلها بصيغة PDF.

معرفة نتيجة عن طريق موقع الوزارة

وتوفر وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب على موقعها الرسمي كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، حيث تعمل الحكومة العراقية على مواكبة التطور وتحويل الكثير من الأمور إلى المواقع الإلكترونية الرسمية، وتستطيع معرفة نتيجة عن طريق الخطوات الآتية: