NOW نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 بمحافظات العراق

لم يتبق سوى فترة قليلة على انتهاء امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن مرحلة السادس تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب، لتبذل وزارة التربية العراقية قصارى جهدها في أن تمر هذه الإمتحانات بهدوء تام دون أي مشكلات أو عقبات تذكر، على أن تتمكن من استخراج كشوفات نتائج السادس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتيجة نت، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

تصحيح امتحانات السادس الاعدادي دور أول

وزارة التربية العراقية، تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، وبعد أن تنتهي امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول بمختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه النتائج ستمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب، نظرًا لأنها تُحدد مصيرهم للدخول إلى المرحلة المتوسطة، مع أعمال التصحيح والمراجعة التي تكون بكل دقة ووضوح، فضلاً عن مرحلة رصد الدرجات الخاص بالطلاب، ليتم العمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-