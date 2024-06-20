موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2024 وتردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport على النايل سات

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2024، يستعد لاعبي المارد الأحمر لمواجهة فريق الداخلية في المباراة المؤجلة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من محبي ومشجعي النادي الأهلي عن موعد المباراة والقنوات الناقلة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

ويهتم عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة بالتعرف على موعد مباراة الأهلي والداخلية التي سوف تقام مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024 على استاد السلام، على أن تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2024

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة جمعها الفريق من خلال 17 مباراة حقق الأهلي الفوز خلال 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، كانت المباراة الأخيرة للنادي الأهلي عندما أحرز هدف مقابل لا شئ للإتحاد السكندري يوم الثلاثاء الماضي جاء الهدف بواسطة محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ترتيب الداخلية في الدوري المصري 2024

أما عن فريق الداخلية الذي يسعى أن يحقق نتيجة إيجابية تمنكه من تحسين مركزه في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها الفريق من خلال مشاركته في 25 مباراة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال مباراتين فقط وتعادل في 9 مباريات وخسر في 14 مباراة أخرى، كانت المباراة الأخيرة للداخلية عندما تعثر أمام سموحة بهدفين مقابل 3 أهداف يوم 18 يونيو الماضي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة الأهلي والداخلية على قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات والتي يمكنكم استقبالها من خلال ادخال التردد التالي: