النسخة الأصلية نزلت هنا.. طريقة تثبيت الواتس آب الذهبي 2024 على الهاتف وأهم المزايا

تهتم شريحة كبيرة من الأشخاص بتحميل الواتس آب الذهبي لما فيه من مميزات لا توجد في تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، ويعتبر هذا التطبيق هو نسخة معدلة من تطبيق الواتس آب الشهير ذو اللون الأخضر، ولكن يكون مليء بالمميزات التي يصعب توفرها في التطبيقات الأخرى، نظرًا لوضع الشركة المنتجة كل اهتمامها في إضافة مزايا جديدة.

خطوات تثبيت الواتس آب الذهبي WhatsApp gold على الجوال

وفرت الشركة رابط إلكتروني آمن يمكن من خلال تثبيت أحدث نسخة من الواتس آب الذهبي من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى متصفح الإنترنت الموجودة في هاتفك وكتابة اسم التطبيق.

الضغط على أول نتيجة بحث تظهر أمامك على الشاشة.

الدخول إلى الموقع الموجود به التطبيق.

اضغط على خيار “تثبيت”.

الانتظار لإتمام عملية التحميل.

تثبيت التطبيق من إعدادات الهاتف.

فتح الواتس مع تأكد من اتصال الإنترنت وإدخال رقم الهاتف الذي ترغب في التسجيل من خلاله.

انتظر حتى يصلك كود لكتابته في الحقل المخصص.

التعديلات الجديدة في نسخة الواتس آب الذهبي 2024

توجد مجموعة من التعديلات في النسخة الجديدة من تطبيق الواتساب الذهبي، وهي كالتالي: