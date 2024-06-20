بدون حظر.. مميزات WhatsApp Gold واتساب الذهبي النسخة الجديدة هتفاجئك

واتساب الذهبي، يعد نسخة معدلة من واتساب الرسمي التي يتضمن العديد من المميزات والخصائص الغير متوفرة في أي تطبيق أخر، ويقوم باستخدامه الكثير من الأشخاص لأنه يحتوي على الكثير من الميزات الرائعة، كما يحتوي كذلك على خيارات تخصيص إضافية غير متوفرة في أي تطبيق أصلي، وعليه سنوضح لكم في السطور التالية كافة المميزات حول التطبيق.

ما هي مميزات WhatsApp Gold واتساب الذهبي؟

هناك بعض المميزات التي يمتلكها واتساب الذهبي WhatsApp Gold ويمكنك الحصول عليها عند القيام بتنزيله، كما يلي:-

تطبيق واتساب الذهبي يُتيح إمكانية إخفاء اتصالك بالإنترنت.

كذلك إرسال العديد من الملفات التي تتمثل الصور والفيديوهات.

تطبيق واتساب الذهبي يكون بدو حظر.

كما يمكنك تنزيل العديد من الأستوريهات بجودة عالية وصورة واضحة.

ميزة حذف الرسائل وكذلك الأستوري.

خاصية تعطيل التشغيل التلقائي.

توفير ميزة حماية الدردشة السرية.

كيفية تنزيل واتساب الذهبي

لكي تعمل على تنزيل تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، وفقًا للخطوات التالية:-