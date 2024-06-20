” هنا رابط” استعلام واعتراض نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

يعيش طلاب الصف الثالث المتوسط لحظات من القلق والخوف والذعر إثر تأخر ظهور النتيجة بشكل رسمي، حيث تعد تلك المرحلة من المراحل الدراسية الهامة والمؤثرة في مسيرة الطالب الدراسية ويرغب جميع الطلاب في الاستعلام عن تفاصيل النتيجة في أسرع وقت مما جعل هناك مطالبات مكثفة من الطلاب وأولياء الأمور نحو تسريع إجراءات التصحيح والرصد خلال ساعات.

اعتراض نتائج الثالث المتوسط العراق

ناشدت وزارة التربية العراقية أولياء الأمور والطلاب بضرورة التمهل، واكدت على أن إجراءات التصحيح والرصد تتم بحذر تام لذا وجب التمهل وتعهدت باعتماد ظهور النتيجة بشكل رسمي في القريب العاجل، واوضحت طريقة تقديم طلب الاعتراض الذي يتم على النحو التالي:

فتح الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية.

تسجيل الدخول من خلال بيانات الطالب الشخصية.

النقر على قائمة الخدمات الالكترونيه ثم اختيار خدمة “تقديم الاعتراض”.

كتابة طلب الاعتراض بشكل واضح ودقيق.

النقر على ارفاق ثم تحميل الوثائق والمستندات الرسمية لتقديم وتوثيق ذلك الطلب.

سداد رسوم الطلب من خلال النقر على خيار سداد.

ليتم النقر في النهاية على زر “تقديم الطلب”.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط العراق

يمكن الاستعلام عن النتيجة بخمس خطوات فقط من خلال اتباع ما يلي: